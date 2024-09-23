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Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 23.09.2024 23:49
  • Giriş: 23.09.2024 23:49
  • Güncelleme: 23.09.2024 23:49
Kaynak: AA
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla İbrahim Ay’a (29) ateş ederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın şüphelisini gözaltına aldı.

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