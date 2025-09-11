Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Korupınar Mahallesi Uzay Çatı Pazarındaki bir iş yerinde M.B. ve M.K. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.B. yanında bulunan tabancayla M.K.'yi yaraladı.
Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Şüpheli M.B. gözaltına alındı.