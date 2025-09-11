Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 11.09.2025 22:21
  • Giriş: 11.09.2025 22:21
  • Güncelleme: 11.09.2025 22:23
Kaynak: AA
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Korupınar Mahallesi Uzay Çatı Pazarındaki bir iş yerinde M.B. ve M.K. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.B. yanında bulunan tabancayla M.K.'yi yaraladı.

Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.B. gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol