Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.B. ile A.B.B. tabancayla A.T.D. ve M.G.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.