Adıyaman'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, Karapınar Mahallesi'ndeki bir markette karşılaştı.

Tartışma sonrası yaşanan silahlı kavgada S.S. yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E, F.E, M.M.Y, S.S, U.Y, C.C. ve A.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, kavga, bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.