Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Adıyaman'da definecilere kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından definecilere yönelik düzenlenen operasyonunda kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 20.10.2023 23:24
  • Giriş: 20.10.2023 23:24
  • Güncelleme: 20.10.2023 23:24
Kaynak: DHA
Adıyaman'da definecilere kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı


Kentte, kırsal alanda 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Baskında suçüstü yakalanan Y.K., H.K., M.V.K., M.C. ve İ.H.G., gözaltına alındı. Kaçak kazı operasyonunda şüphelilerin kullandıkları 1 Jeneratör, 1 hilti, 1 matkap ve 1 spiral ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 