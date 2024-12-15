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Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 15.12.2024 13:53
  • Giriş: 15.12.2024 13:53
  • Güncelleme: 15.12.2024 13:54
Kaynak: AA
Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Adıyaman'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İndere köyü yakınlarındaki bir inşaat alanında Elbeyli Üngör (58) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye personelince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

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