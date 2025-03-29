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Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 29.03.2025 17:04
  • Giriş: 29.03.2025 17:04
  • Güncelleme: 29.03.2025 17:04
Kaynak: AA
Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Çelik köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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