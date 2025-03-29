Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Çelik köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.