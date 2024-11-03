Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adıyaman'da devrilen traktördeki 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 11:59
  • Giriş: 03.11.2024 11:59
  • Güncelleme: 03.11.2024 11:59
Kaynak: AA
Adıyaman'da devrilen traktördeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

M.K. (74) idaresindeki 80 KA 921 plakalı traktör, Salkımları köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve römorktaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Z.K. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol