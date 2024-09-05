Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kadir Çoban (45) idaresindeki otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Ortanca köyü yol ayırımı yakınlarında, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede temizlik personeli olana Çoban'ın cenazesi morga kaldırılırken, ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.