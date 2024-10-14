Adıyaman'da ev baskınları: DEM Parti ilçe eşbaşkanı gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan ev baskınlarında, aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İlçe Eşbaşkanı Sait Dilek’in de bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre; Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dilek’in yanı sıra DEM Parti üyeleri Sinan Süt, Nuri Karlı ve Hasan Şahin gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

“Örgüt propagandası” iddiasıyla gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.