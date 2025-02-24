Adıyaman'da ev yangını

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sobanın devrilmesi sonucu çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kızılpınar Köyünde Mehmet Zengi ve ailesinin yaşadığı evde, dün gece ısınmak için yakılan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangını gören aile sakinleri kendilerini dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Etkili rüzgar nedeniyle yangın güçlükle söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yanan ev

- Toplanan kalabalık

- Müdahale edilmesi

- Alevlerin yükselmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera- ADIYAMAN-DHA