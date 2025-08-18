Adıyaman'da evin tavanı çöktü: Toprak altında kalan kadın kurtarıldı
Adıyaman'da merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü’nde bir evin toprak damı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında toprak altında kalan 70 yaşındaki Ayşe Çalğan, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Adıyaman’da bir evde meydana gelen göçük altında kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü’nde toprak damın çökmesi sonucu 70 yaşındaki Ayşe Çalğan göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun çaba harcayarak yaşlı kadını bulunduğu yerden çıkardı.
Çalğan, sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.