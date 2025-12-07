Adıyaman'da haber takip eden gazetecilere polis şiddeti

Adıyaman’da intihar eden bir polis memuruyla ilgili haberi takip eden muhabirler bir grup polisin sözlü ve fiziki müdahalesine uğradı. Olay, Adıyaman’daki gazeteciler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru, Altınşehir Mahallesi’ndeki dairede tabancayla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Polis memurunun ölüm nedenine ilişkin soruşturma sürerken, olayın meydana geldiği apartman çevresinde basın mensupları da gelişmeleri takip etmeye başladı.

Anadolu Ajansı muhabirleri O.P. ve A.G, bina çevresinde görüntü aldıkları sırada polislerin hakaretleri ve fiziki müdahalesiyle karşılaştı.

Polis tarafından darp edilen muhabirler, basın kartı göstermeye çalışırken sert bir şekilde uzaklaştırıldı.

YARALANAN GAZETECİLERE OLAY YERİNDEKİ AMBULANS YARDIM ETMEDİ

Yaralanan gazeteciler, olay yerinde ambulanstan yardım alamadıkları için kendi imkânlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Darbedilen muhabirlerin, saldırıya karışan polis memurları hakkında şikâyetçi olacakları öğrenildi.

“BASINA YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ”

Saldırının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok gazeteci ve meslek örgütü olaya tepki gösterdi. Basın meslek kuruluşları, yaşananların “görev başındaki gazetecilere yönelik ağır bir saldırı” olduğunu vurgulayarak, olayın tüm yönleriyle incelenmesini talep etti.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Dernek Başkanı Murat Çeliker, bu tür müdahalelerin basın özgürlüğüne açık bir tehdit olduğunu ifade ederken, diğer meslek örgütleri de polislerin görüntü almaya çalışan gazetecilere şiddet uygulamasının hukuken hiçbir gerekçeyle savunulamayacağını belirtti.

Gazeteci örgütleri, saldırıya karışan polislerin tespit edilerek görevden uzaklaştırılmasını ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep etti.