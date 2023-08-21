Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mesut T., idaresindeki 02 FE 014 plakalı otomobil ile Abuzer K., idaresindeki 02 BD 916 plakalı hafif ticari araçla Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi ile Kemalpaşa Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Meydana gelen kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Didem K., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.