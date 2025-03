Adıyaman'da halk, demokrasi ve özgürlük talebiyle meydanda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle başlayan halk eylemlerine Adıyaman halkı da katıldı.

Adıyaman CHP İl Başkanlığı önünde bir miting düzenlendi. Mitingde konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hanım Can Teyze'yi yanına çağırarak, “31 Mart’ta seçim öncesi Adıyaman’dan Ekrem İmamoğlu’na ‘kurbanil’ diyen bir annemiz vardı. Işte Hanım Anne aramızda, Ekrem İmamoğlu’nun annesi burada. Hanım Anne Adıyaman’dakitüm anneler gibi, Ekrem İmamoğlu’nu çok seviyor. Türkiye İmamoğlu’nu seviyor. Hanım Anne sen İmamoğlu’na bir şey söylemek istiyor musun? Şimdi söz sende" dedi. Kürtçe cevap veren Hanım Can Teyze'nin söylediklerini çeviren Tutdere Hanım Can Teyze'nin "İmamoğlu masumdur, onu bırakın" dediğini söyledi.

Hanım Can Teyze, 31 Mart Seçimleri'nin öncesinde Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüşmüş, "Gözünden öperim, senin için lokma döktüreceğim" demişti. İmamoğlu da seçimlerin ardından Ağustos ayında Adıyaman'a giderek Hanım Can Teyze ile görüşmüştü.

Tutdere Hanım Can Teyze'nin ardından konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Değerli hemşehrilerim, her yerde bütün annelerin yüreği İmamoğlu’na karşı yapılan bu haksızlığı kabullenmiyor. Herkes ona haksızlık yapıldığına inanıyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz Adıyaman’ız, Türkiye’ye kardeşliğiyle örnek olmuş bir kentiz. Demokratik kurallar içerisinde sesimizi duyurduk. Inşallah bu haksızlık son bulur. Ekrem İmamoğlu İstanbulluların iradesi bir an evvel serbest kalır diyoruz."