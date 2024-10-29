Adıyaman'da hayvan otlatmaya giden kişi bulundu
Adıyman'ın Çelikhan ilçesinde hayvanları otlatmaya giden İsmail Yaman isimli şahıs, henüz bilinmeyen nedenle ölü bulundu.
Kaynak: AA
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, hayvanları otlatmaya giden kişi, kırsal alanda ölü bulundu.
Fatih Köyü'nde hayvanlarını otlatmaya giden İsmail Yaman'dan haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.
Ekipler, yaptığı arazi arama taramasında Yaman'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.