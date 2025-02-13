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Adıyaman'da iki minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da, iki minibüsün çarpıştığı kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 13.02.2025 16:41
  • Giriş: 13.02.2025 16:41
  • Güncelleme: 13.02.2025 16:43
Kaynak: AA
Adıyaman'da iki minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Fotoğraf: AA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, Kahta-Adıyaman kara yolu 20'nci kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir başka minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki diğer 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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