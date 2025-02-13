Adıyaman'da iki minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'da, iki minibüsün çarpıştığı kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, Kahta-Adıyaman kara yolu 20'nci kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir başka minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki diğer 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.