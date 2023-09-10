Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet B., idaresindeki 02 HP 975 plakalı otomobil ile Mustafa B., idaresindeki 33 ADB 673 plakalı otomobil, 3.Çevre Yolu ile 30 Ağustos Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Meydana gelen kazada 02 HP 975 plakalı otomobilde bulunan Elif B., ile Yusuf B., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.