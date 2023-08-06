Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaffari İ. idaresindeki 02 KD 377 plakalı otomobil ile Mehmet E. D. idaresindeki 02 AC 919 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi 2157 sokak içerisinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Gaffari İ. ve araçta bulunan Elif C. İ. ile Muhammed E. İ. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.