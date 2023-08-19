Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Merve Su Atasoy idaresindeki otomobil Karaburun köyü girişinde, aynı istikamette seyreden Metin Çoban idaresindeki otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Merve Su Atasoy yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.