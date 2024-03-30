Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

M.S. idaresindeki 01 AGM 34 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun Karaburun köyü mevkisinde E.C'nin kullandığı 02 AEF 657 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2 yaşındaki A.K. hayatını kaybederken durumu ağır olan 4 kişi de Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.