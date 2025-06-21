Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi
Kaynak: AA
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 02 AN 844 plakalı otomobil, Y.D. yönetimindeki 46 AKG 92 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtta otomobillerden birinin sola döneceği sırada diğer otomobille çarpıştığı ve araçların savrulduğu görülüyor.