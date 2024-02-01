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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 01.02.2024 22:58
  • Giriş: 01.02.2024 22:58
  • Güncelleme: 01.02.2024 22:59
Kaynak: AA
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Zeynel Abidin Aydın idaresindeki 42 UR 500 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde Enver Şahin yönetimindeki 34 GF 9347 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler ve araçtaki 4 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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