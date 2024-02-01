Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Zeynel Abidin Aydın idaresindeki 42 UR 500 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde Enver Şahin yönetimindeki 34 GF 9347 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler ve araçtaki 4 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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