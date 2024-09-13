Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
M.D.K idaresindeki 02 ADN 720 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi'nde yaya M.D.A'ya çarptı.
Kazada motosiklet sürücüyle beraberindeki E.A. ve yaya M.D.A. yaralandı.
Atatürk Bulvarındaki ikinci kazada ise A.S.Ö. yönetimindeki 06 ZD 721 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ö'ye çarptı. Kazada, A.Ö. yaralandı.
Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.