Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Adıyaman'da yapımı süren bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı.
İndere köyü yakınlarındaki bir inşaattaki çalışmalar sırasında kurulan iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İskelenin altında kalarak yaralanan 3 işçi, 112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Cafer Özgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.