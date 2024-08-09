Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 3 işçi yaralandı

Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı.

İndere köyü yakınlarındaki bir inşaattaki çalışmalar sırasında kurulan iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İskelenin altında kalarak yaralanan 3 işçi, 112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Cafer Özgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.