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Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 3 işçi yaralandı

Adıyaman'da yapımı süren bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 09.08.2024 17:27
  • Giriş: 09.08.2024 17:27
  • Güncelleme: 09.08.2024 17:31
Kaynak: AA
Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Fotoğraf: AA

Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı.

İndere köyü yakınlarındaki bir inşaattaki çalışmalar sırasında kurulan iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İskelenin altında kalarak yaralanan 3 işçi, 112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Cafer Özgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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