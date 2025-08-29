Giriş / Abone Ol
Adıyaman'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan B.E. isimli işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 29.08.2025 13:38
  • Giriş: 29.08.2025 13:38
  • Güncelleme: 29.08.2025 13:44
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Adıyaman'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan B.E. (26), elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

