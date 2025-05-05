Adıyaman'da inşaattan düşen 59 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Adıyaman'da 6’ncı kattan düşen 59 yaşındaki İşçi Abuzer Yakut hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
Adıyaman'da çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düşen 59 yaşındaki İşçi Abuzer Yakut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay öğleden sonra Yenimahalle’de meydana geldi. Sıva ustası olarak çalışan Abuzer Yakut, çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Abuzer Yakut hayatını kaybetti.
Yakut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken iş cinayetine ilişkin soruşturma başlatıldı.