Adıyaman'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'da,elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere (Zey) bölgesinde devam eden kalıcı konut inşaatlarında çalışan Fırat Polat (26), elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fırat Polat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Fırat Polat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polat'ın cansız bedeni, tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.