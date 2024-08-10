Adıyaman'da iş cinayeti: İskele çökmesi sonucu yaralanan işçi öldü

Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu ağır yaralanan 3 işçiden 1’i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez İndere bölgesinde devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27) iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü.

Düşme nedeniyle ağır yaralanan 3 işçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altında bulunan işçilerden Ahmet Kars yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.