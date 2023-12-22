Adıyaman'da kamyonet alev alev yandı
Kaynak: İHA
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki kamyonet motor kısmında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle alev alev yandı.
Olay, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan konteynerde kent içinde meydana geldi.
Konteyner kent içerisinde park halinde bulunan kamyonet gece geç saatte motor kısmında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle yanmaya başladı.
Yangını gören yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
Bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülen yangında kamyonette büyük maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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