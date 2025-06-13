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Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.06.2025 11:56
  • Giriş: 13.06.2025 11:56
  • Güncelleme: 13.06.2025 11:56
Kaynak: AA
Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ahmet Gültekin idaresindeki 19 DL 454 plakalı kamyonet, Güneykaş köyü yakınlarında Ali Sadak yönetimindeki 34 DFF 340 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Gültekin yaşamını yitirdi, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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