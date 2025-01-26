Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Akpınar Köyü Çınar mezrasında yaşayan Şahin ailesi fertlerinden biri, karbonmonoksit gazından etkilendiğini anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, ailenin karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 10 kişi tedavi altına alındı.
Şahin ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.