Adıyaman'da kaza: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Üzeyir Sağlamer idaresindeki 44 AFK 850 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 13. kilometresinde, Halil Tunç yönetimindeki 06 AV 0603 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.