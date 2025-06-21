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Adıyaman'da kazı çalışması sırasında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde arazide kuyu açma çalışmaları sırasında göçük yaşandı. Olay sırasında toprak altında kalan 57 yaşındaki Abdurrahman Alan, hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 21.06.2025 13:18
  • Giriş: 21.06.2025 13:18
  • Güncelleme: 21.06.2025 13:19
Kaynak: İHA
Adıyaman'da kazı çalışması sırasında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Adıyaman’’da, kazı çalışmaları esnasında meydana gelen göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kahta'ya bağlı Alidam köyünde arazide kuyu açma çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi.

Yaşanan göçmeyle beraber 57 yaşındaki Abdurrahman Alan toprak altında kaldı.

CANSIZ ÇIKARILDI

Toprak altında kalan vatandaş için olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bu esnada çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucunda Abdurrahman Alan, toprak altından ölü olarak çıkarıldı.

Abdurrahman Alan’ın cenazesi ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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