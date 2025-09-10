Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Adıyaman-Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 02 AFR 832 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde F.K. idaresindeki 02 AEA 633 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.