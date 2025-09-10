Giriş / Abone Ol
Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Adıyaman-Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

  10.09.2025
  • Giriş: 10.09.2025 21:27
  • Güncelleme: 10.09.2025 21:30
Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: AA

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 02 AFR 832 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde F.K. idaresindeki 02 AEA 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

