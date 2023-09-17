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Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.09.2023 10:02
  • Giriş: 17.09.2023 10:02
  • Güncelleme: 17.09.2023 10:02
Kaynak: AA
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Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ali İhsan Uluçay idaresindeki 01 Y 8506 plakalı minibüs, Kahta-Siverek kara yolunun 8'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Sürücü Uluçay kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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