Adıyaman'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi1993 Sokak Kavşağında Cenab K., idaresindeki 80 EF 271 plakalı motosiklet ile Bünyamin T., idaresindeki bisikletle çarpıştı.

Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Bünyamin T., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.