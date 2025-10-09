Adıyaman'da nehir kıyısında cansız beden bulundu

Giriş / Abone Ol
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde nehir kıyısında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

  • 09.10.2025 01:20
  • Giriş: 09.10.2025 01:20
  • Güncelleme: 09.10.2025 01:22
Kaynak: AA
Adıyaman'da nehir kıyısında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Alınan bilgiye göre, Nissibi Köprüsü yakınlarında Fırat Nehri'nde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, su üzerindeki cesedi çıkardı.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hayatını kaybeden kişinin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

