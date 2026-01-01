Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre, ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün ve yarın yoğun buzlanma riski bulunduğu; bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerimizin güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (tüm resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır."