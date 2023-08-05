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Adıyaman'da orman yangını

Adıyaman'da Karadağ ormanlık alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 05.08.2023 12:53
  • Giriş: 05.08.2023 12:53
  • Güncelleme: 05.08.2023 12:55
Kaynak: İHA
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Adıyaman'da orman yangını
Fotoğraf: İHA

Adıyaman'da Karadağ'da ormanlık alanında çıktı.

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahalesi sürerken, bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

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