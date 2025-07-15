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Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2025 14:22
  • Giriş: 15.07.2025 14:22
  • Güncelleme: 15.07.2025 14:22
Kaynak: AA
Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yaklaşık 200 dönümlük alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Akçalık köyü kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 200 dönümlük alanda etkili olan yangında söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.

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