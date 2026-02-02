Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
U.H. yönetimindeki 34 AIG 433 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu sanayi kavşağında, V.K. idaresindeki 34 GEJ 050 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.