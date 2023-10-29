Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mücahit Ş., idaresindeki 80 AAY 154 plakalı otomobil, Karaburun köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mücahit Ş. ile yolcu olarak bulunan Yonca Ş. ve Mehmet M. Ş. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.