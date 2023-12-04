Adıyaman'da otomobilin çarptığı engelli adam yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı engelli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş- Gölbaşı Karayolu Karaburun köyü içerisinde Volkan Kurmaz idaresindeki 27 ACD 916 plakalı otomobil, akülü tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Taşgörmez’e çarptı.

Yaşanan kazada İdris Taşgörmez yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.