Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
B.Y. idaresindeki 02 BH 869 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde, A.Ü. yönetimindeki 06 DN 6191 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobildeki M.M.A. yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.