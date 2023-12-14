Adıyaman'da otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Durukaynak Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz Tuncay yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si sürücü 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Aziz Tuncay, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.