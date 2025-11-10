Adıyaman'da otomobiller çarpıştı; 12 yaralı

ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Gültekin'in kullandığı 52 FL 053 plakalı otomobil ile Yasin Şafak'ın kullandığı 07 AJN 573 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerdeki 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından 12 yaralı Besni, Gölbaşı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)