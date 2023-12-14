Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.12.2023 14:44
  • Giriş: 14.12.2023 14:44
  • Güncelleme: 14.12.2023 14:45
Kaynak: İHA
Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aziz Tuncay (49) idaresindeki 63 ZT 996 plakalı otomobil ile Enes S. yönetimindeki 34 ECP 360 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Durukaynak köyü (Pişnik) yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Aziz Tuncay, Enes S. ve araçlarda bulunan Hüseyin Tuncay ile Mehmet Ali Kızgın yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Aziz Tuncay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aziz Tuncay’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna götürüldü. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 