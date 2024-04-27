Adıyaman'da polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 polis hayatını kaybetti

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı. Meslektaşlarına kurşun yağdıran polis, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'nün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Adıyaman'da Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı. Olayda 2 polis memuru hayatını kaybetti.

KARAKOLDA DİĞER POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru S.U.Ş., polis merkezine gelerek polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü'yü ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö'yü kendisine ait beylik tabancasıyla ateş ederek ağır yaraladı. S.U.Ş. ise polis merkezinde görevli polis memurları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

KARAKOL AMİRİ BAŞKOMİSER İLE EKİPLER AMİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meydana gelen olay sonrası polis merkezine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polisler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı. Karakol amiri Başkomiser Kamuran Ü. ve ekipler amiri Gökhan Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren S.U.Ş.'nin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.

Olayın faili S.U.Ş., etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."