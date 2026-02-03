Adıyaman'da sağanak etkisini gösterdi: 7 katlı binanın önündeki istinat duvarı çöktü
Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından 7 katlı bir binanın önündeki istinat duvarı çöktü. Toprak ve taşlar binanın bahçesine savrulurken, ağaçlar zarar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yapı güvenliğine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Olay sabah saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.
7 katlı binanın önündeki istinat duvarı sağanak sonrası büyük bir gürültüyle çöktü.
İstinat duvarındaki toprak ve taşlar binanın bahçesine savrulurken, ağaçlar da zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.