Adıyaman'da sağanak etkisini gösterdi: 7 katlı binanın önündeki istinat duvarı çöktü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından 7 katlı bir binanın önündeki istinat duvarı çöktü. Toprak ve taşlar binanın bahçesine savrulurken, ağaçlar zarar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yapı güvenliğine ilişkin inceleme başlatıldı.

  • 03.02.2026 10:57
  • Giriş: 03.02.2026 10:57
  • Güncelleme: 03.02.2026 11:00
Fotoğraf: DHA

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası 7 katlı binanın önündeki istinat duvarı çöktü.

Olay sabah saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

7 katlı binanın önündeki istinat duvarı sağanak sonrası büyük bir gürültüyle çöktü.

İstinat duvarındaki toprak ve taşlar binanın bahçesine savrulurken, ağaçlar da zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

